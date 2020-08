Flavio Briatore e quelli del calcetto: Mihajlovic, Bonolis e il petroliere iraniano. Fra test e polemiche (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo il caso di Briatore positivo al Covid. Della Valle: «Io negativo». Nella foto c’è anche Dario Marcolin che per colpa del coronavirus ha perso il padre Leggi su corriere

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - Corriere : Flavio Briatore telefona mentre tutta Italia lo dà quasi per moribondo. Roba che quando, alle 18.29, appare il suo… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: La candidata sindaca di Fratelli d’Italia che adombra il complotto di Covid-19 e l’untore che fa ammalare Flavio Briator… - MaxLap7 : @aledenicola Ps nell’intervista di cui allego il Link si parla di ricovero già in essere -