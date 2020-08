De Lellis, tampone dopo Sardegna: “Riorganizzare la mia vita”, e il Dama? (Di giovedì 27 agosto 2020) Vacanze finite per Giulia De Lellis. L’influencer si è goduta la sua famiglia e le splendide acque della Sardegna per diversi giorni, ma adesso gli impegni chiamano e non può più rimandare. Solo qualche giorno fa aveva fatto sapere di essere immersa nel calore della sua famiglia per rigenerarsi e riprendersi, magari anche dopo la … L'articolo De Lellis, tampone dopo Sardegna: “Riorganizzare la mia vita”, e il Dama? proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

rietin_vetrina : Intervento in day hospital al de Lellis, 11 ore in sala d’attesa perchè non arrivano le risposte del tampone Covid… - veryval_ : @Miss_Scofield GIULIA de lellis 2.0 ha detto che domani tornerà a Roma assieme al fidanzato e allo sbrillocco che l… -

Per Giulia de Lellis finisce l’estate tutta italiana che ha trascorso tra Sicilia, Sardegna, Roma, Capri e Forte dei Marmi, giusto per citare alcune delle località in cui è stata. Una estate per lei s ...

