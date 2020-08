Da Colò a Wertmuller, crociata contro allevamento ostriche (Di giovedì 27 agosto 2020) GOLFO ARANCI, 27 AGO - Dalla conduttrice televisiva Licia Colò a alla registra Lina Wertmuller: è boom di adesioni alla petizione online su Change.org per dire no alla realizzazione di un allevamento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ansa_ambiente : Ha raccolto oltre 24mila firme la petizione, lanciata su @ChangeItalia, per dire no alla realizzazione di un… - cagliaripad : Da Colò a Wertmuller, ecco la crociata contro allevamento ostriche a Golfo Aranci - AnsaSardegna : Da Colò a Wertmuller, crociata contro allevamento ostriche. 24mila firme per di dire no a impianto davanti spiaggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Colò Wertmuller