Ct Mancini convoca 37 azzurri: novità Bastoni, Locatelli e Caputo (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dieci mesi dopo il successo per 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo, la Nazionale torna in campo per le prime due gare della UEFA Nations League con l’obiettivo di allungare la striscia record di 11 vittorie consecutive: venerdì 4 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1), l’Italia ospiterà allo stadio ‘Artemio Franchì di Firenze la Bosnia Erzegovina per poi far visita lunedì 7 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1) all’Olanda alla ‘Johan Cruijff ArenA’ di Amsterdam. Il Ct Roberto Mancini ha deciso di fare delle convocazioni ‘allargatè chiamando 37 calciatori (per Jorginho e Tonali convocazione sospesa in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine ... Leggi su ilcorrieredellacitta

