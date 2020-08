Claudio Bisio rivelazione piccante sulla moglie Sandra Bonzi: fan sorpresi (Di giovedì 27 agosto 2020) Claudio Bisio, insieme alla moglie, ha rilasciato una divertente intervista su la loro vita privata e su un progetto che li accomuna. foto Getty ImgesClaudio Bisio è uno degli attori e comici di punta del piccolo schermo italiano. Le sue conduzioni sono memorabili, ma ancor di più i suoi film che ottengono sempre un grande successo. Nonostante gli enormi traguardi che il comico è riuscito a raggiungere nel corso della sua carriera, Bisio ha mantenuto un certo riservo sulla sua vita privata. Tanto che la moglie Sandra Bonzi, a parte qualche fugace apparizione agli eventi, preferisce rimanere dietro le quinte. Lei è una giornalista che ha collaborato con Mediaset, Sky e Disney ... Leggi su chenews

tajaliga : @seneca1900 'Guarda la bussola: Dove c'è il muschio, quello è il nord' Cit. Claudio Bisio o @rocco_tanica - ilnazionaleit : Ad Arena Live Festival le 'chiacchiere da bar' tra Claudio Bisio e Gigio Alberti - TargatoCN : Ad Arena Live Festival le 'chiacchiere da bar' tra Claudio Bisio e Gigio Alberti - torinoggi : Ad Arena Live Festival le 'chiacchiere da bar' tra Claudio Bisio e Gigio Alberti - lavocedialba : Ad Arena Live Festival le 'chiacchiere da bar' tra Claudio Bisio e Gigio Alberti -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bisio

TargatoCn.it

E' morto a 69 anni Lorenzo Costa. Il fondatore e direttore artistico del Teatro Garage di San Fruttuoso, nato sulle ceneri dello storico cinema Diana, stroncato da un infarto mentre si trovava in vaca ...Questa sera, giovedì 27 agosto 2020, torna su Canale 5 in prima serata Zelig, lo storico show comico in replica condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una coppia molto amata dal pubblico, aff ...