Allerta Meteo Trentino: codice giallo per precipitazioni diffuse, forti rovesci e temporali (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento ha emesso un avviso di Allerta ordinaria, gialla, dalle ore 16 del 28 agosto su tutto il territorio provinciale. Dal pomeriggio di domani, venerdi' 28 agosto, e fino alla notte successiva sono attese precipitazioni diffuse associate a forti rovesci e temporali che potranno determinare intensita' di precipitazione superiori ai 20 millimetri all'ora. La Protezione civile raccomanda di non immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo e di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza.

