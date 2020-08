Addio Messi, TycSports: l’annuncio tra pochi giorni sui social (Di giovedì 27 agosto 2020) Addio Messi – Nessuna retromarcia, Leo Messi ha deciso di lasciare il Barcellona. Continua a tenere banco il futuro del calciatore argentino che ha comunicato al club blaugrana la scelta di voler andare via dalla Spagna. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile passo indietro in caso di dimissione di Bartomeu, al momento non sembrano esserci i margini per la conferma. Secondo quanto riporta TycSports, l’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: Messi comunicherà l’Addio attraverso i propri social network. La prossima destinazione potrebbe essere il Manchester City, ritroverebbe l’allenatore Guardiola e l’amico Aguero. Alla finestra l’Inter e il Psg, difficile ... Leggi su calcioweb.eu

ruiu19 : Dopo l’annuncio dell’addio dal Barça che Cristiano Ruiu TV aveva anticipato la scorsa settimana, ecco il nuovo vide… - GoalItalia : Messi è pronto a rompere il silenzio: vuole spiegare l'addio al Barcellona ?? - SkySport : ADDIO MESSI: la posizione ufficiale del BARCELLONA ? - CalcioWeb : Addio #Messi, TycSports: l'annuncio tra pochi giorni sui social - - SmorfiaDigitale : TMW - Messi, addio al Barcellona. Pap Jorge arriver in Catalogna nel weekend - T... -