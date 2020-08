Vicenza, Di Carlo: «La proprietà vuole tornare in serie A» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «La crescita costante, come nel progetto di questa nuova proprietà, che in cinque anni vuole ritornare in serie A. Il gruppo è solido e ha fame, chiunque arriverà dovrà darci qualità ed esperienza». MERCATO – «I profili sono tanti, in questo mercato bisogna aspettare per affondare il colpo anche economicamente giusto. Stiamo tenendo il posto libero per un bomber di razza ma funzionale alla squadra. Lo abbiamo visto con Pettinari, Forte e Iemmello, bomber ... Leggi su calcionews24

diocesivicenza : New Video!! 1 Tutti connessi Carlo Meneghetti **************************************** Vieni a trovarci su… - BiancoRossi1979 : RT @LRVicenza: Definito il calendario delle prime amichevoli dei biancorossi di mister Di Carlo, nel percorso di avvicinamento all'inizio d… - diocesivicenza : New Video!! LA PAROLA. Commento al vangelo di domenica 30 agosto 2020 A cura di mons. Giandomenico Tamiozzo. Regist… - carlo_ciccioli : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà di FDI ai cittadini veneti pesantemente colpiti dal violentissimo nubifragio che si è abbattuto oggi sul Ven… - carlo_masera : RT @raffaellapaita: Nubifragio a Verona, Vicenza e Padova. Fa male vedere immagini del territorio che soffre, sapendo che ci sono risorse b… -