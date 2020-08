Uomini e Donne, Giorgia Lucini è di nuovo incinta: l’annuncio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giorgia Lucini, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha annunciato di essere di nuovo incinta. La notizia ha commosso i fan. Giorgia Lucini è una delle storiche protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne e nonostante la sua storia con Manfredi, nata all’interno del programma, non sia andata come previsto, lei … L'articolo Uomini e Donne, Giorgia Lucini è di nuovo incinta: l’annuncio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - matteosalvinimi : Serve investire su Napoli e sulla sicurezza. La Lega non ha dubbi: sempre dalla parte delle donne e degli uomini in… - TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - _matxla : RT @_SpaceJay___: Gli uomini vengono picchiati? Sì. Sono picchiati poiché uomini? No. Le donne vengono picchiate? Sì. Sono picchiate poiché… - clariideiusi : RT @_SpaceJay___: Gli uomini vengono picchiati? Sì. Sono picchiati poiché uomini? No. Le donne vengono picchiate? Sì. Sono picchiate poiché… -