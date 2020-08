Udinese, Marino: “Vogliamo tenere i migliori. De Paul? Via solo per Barcellona o Real…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pierpaolo Marino ha parlato alla tv ufficiale dell'Udinese riguardo alle prossime mosse di mercato del club friulano: "C'è voglia di continuare a crescere e non smantellare questa squadra. Fofana aveva chiesto di partire ed è stato accontentato. De Paul? A meno che non arrivino Real e Barcellona resta qui, non si registrano offerte al momento. Anche Lasagna e Musso vogliamo che restino con noi".caption id="attachment 724425" align="alignnone" width="402" De Paul (getty images)/caption Udinese, Marino: “Vogliamo tenere i migliori. De Paul? Via solo per Barcellona o Real…” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Udinese, Marino: 'Vogliamo tenere i migliori. De Paul? Via solo per Barcellona o Real...' - - zazoomblog : Udinese Marino: «Fofana non voleva rinnovare. De Paul? Nessuna offerta» - #Udinese #Marino: #«Fofana #voleva - Fantacalcio : Calciomercato Udinese, Marino: 'Per De Paul nessuna offerta, terremo Lasagna e Musso' - Noovyis : (Udinese, Marino: “De Paul? Se arriveranno offerte soddisfacenti lo accontenteremo”) Playhitmusic - - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? “Se dovesse arrivare un’offerta importante...” ?? Le parole di #Marino su #DePaul #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… -