Superbonus 110%, detrazione anche per lavori di domotica (Di mercoledì 26 agosto 2020) Installazione di dispositivi e sistemi di “building automation” cioè di gestione automatizzata degli impianti dentro casa: tra il lavori previsti nel Superbonus 110% c’è anche la domotica, vale a dire il campo di tutti quei dispositivi tecnologici che integrati tra di loro permettono l’evoluzione digitalizzata della vita dentro casa. Superbonus 110% anche per lavori di domotica: i requisiti per la detrazione Lo prevede l’art. 2, punto f) del decreto “requisiti tecnici per la fruizione dell’agevolazione del Superbonus 110%” messo a punto dal ministero dello Sviluppo economico insieme con il ministero ... Leggi su quifinanza

