Sarah Scazzi, 10 anni dopo: il ricordo di una notte (Di mercoledì 26 agosto 2020) D’improvviso mi sono ritrovato, di notte, davanti a un altarino fatto con dei pezzi di legno e dei ritagli di giornale, illuminato solo dalla luce fioca di una piccola lampadina collegata in qualche modo al caricabatteria di un vecchio 3210. Era un memoriale al limite della blasfemia, perché quei ritagli erano foto di Sarah Scazzi: i suoi occhi, i suoi capelli biondi, il suo sorriso, in mezzo a tante immagini sacre.A costruirlo era stato lo zio della ragazza, Michele Misseri, per rendere omaggio – secondo le sue intenzioni– a quella nipote che lui stesso diceva di avere ucciso proprio lì, in fondo al suo garage. Un garage in cui sono finito la notte del 26 agosto 2011. Era il primo anniversario della morte di quella sfortunata ragazza e io ero andato davanti a casa ... Leggi su huffingtonpost

