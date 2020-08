Quei Bravi Ragazzi e il ritorno in sala in 4K (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono passati ben 30 anni dalla prima proiezione di Quei Bravi Ragazzi alla Mostra del Cinema di Venezia. Era Settembre del 1990 quando al Lido venne mostrato al grande pubblico per la prima volta quello che tutt’ora è ricordato come uno dei più importanti Gangster movie della storia. In occasione di questo evento la pellicola staserà sarà proiettata in 4K presso il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, per “Venezia Classici”. La sezione, interamente dedicata ai classici restaurati, si terrà interamente al Cinema Ritrovato di Bologna. La proiezione del classico del maestro Martin Scorsese avrà inizio alle 21.30. La pellicola, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1990, vinse il Leone d’Argento per la miglior regia a Martin Scorsese. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

