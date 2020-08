Nuova funzione per gli smartphones Xiaomi: saranno controllabili attraverso il computer (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sembra oramai certa l’implementazione di una funzione che potrebbe rivelarsi molto interesante da parte di Xiaomi, che permetterà alla compagnia cinese di allinearsi sempre di più a colossi come Samsung ed Apple Screen combo Come rivelato dal portale XDA-Developers, rivolto agli appassionati più esperti del settore smartphone una funzionalità presente nell’interfaccia MIUI 12 relativa al Mi 10 Ultra, denominata Device Control che tramite la funzionalità denominata Screen Combo permetterebbe sostanzialmente di controllare lo smartphone utilizzando il proprio personal computer, sdoppiando lo schermo e consentendo il trasferimento di files tra i dispositivi collegati tramite WiFi. Più finestre Il tutto in maniera pressochè analoga alla funzione “Il tuo ... Leggi su giornal

fisco24_info : Microsoft: Word ora trascrive le registrazioni: Una nuova funzione evita di sbobinare lezioni e conferenze - 1italiano1 : Microsoft: Word ora trascrive le registrazioni. Una nuova funzione evita di sbobinare lezioni e conferenze | #ANSA - ansa_tecnologia : Microsoft: Word ora trascrive le registrazioni. Una nuova funzione evita di sbobinare lezioni e conferenze | #ANSA - NewsDigitale : #news #notizie #tecnologia:Microsoft: Word ora trascrive le registrazioni Una nuova funzione evita di sbobinare lez… - mauriziolotito : RT @postpickr: Su #WhatsApp è disponibile una nuova #funzione che consente all’utente di approfondire il contenuto dei messaggi “virali”. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova funzione Microsoft, Word presenta la nuova funzione: il testo si potrà dettare Inews24 Formula 1, orari GP Spa 2020: dove vedere la F1 in Belgio in tv

Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato quattro nuove gare che si aggiungono così ai 13 eventi già programmati, arrivando dunque a un totale di 17 appuntamenti. Il GP di Turchia andrà in ...

Nintendo rilascia a sorpresa un Direct...ma è Mini: ecco gli annunci

Ancora una volta Nintendo agisce a sorpresa, e ancora una volta niente Zelda Breath of The Wild 2. O Super Mario Collection. O Metroid Prime 4. Insomma, ci siamo capito: in queste giorni le voci che s ...

Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato quattro nuove gare che si aggiungono così ai 13 eventi già programmati, arrivando dunque a un totale di 17 appuntamenti. Il GP di Turchia andrà in ...Ancora una volta Nintendo agisce a sorpresa, e ancora una volta niente Zelda Breath of The Wild 2. O Super Mario Collection. O Metroid Prime 4. Insomma, ci siamo capito: in queste giorni le voci che s ...