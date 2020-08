Napoli, in 5 arrivano al Cotugno con polmonite: sono tutti giovanissimi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si sono presentati ieri notte al Cotugno di Napoli con la polmonite, uno dei sintomi legati al Covid-19. Per fugare ogni dubbio cinque ragazzi – di età compresa tra i 20 e i 30 anni – sono stati sottoposti a tampone. Napoli, in 5 arrivano al Cotugno con polmoninte: sono tutti giovanissimi Come riporta Il … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

_enz29 : @ZiROMELU @Jnterista_5 @marco9894 @MarcoYera Non stai bene, quindi il Napoli e l’Atalanta ci arrivano davanti? Vai… - giaestrismo : @IlFuRyuzaki Roma, Lazio, Napoli tutti club pieni di storia ma che insieme arrivano a malapena agli scudetti del Toro - sportli26181512 : Napoli, le cifre di Allan all'Everton: Dall'Inghilterra arrivano conferme sull'accordo raggiunto fra...… - gabrieppe5stars : RT @MariaRo99325323: - IoSonoColui : @AntonioSomma @TrastevereRM @Roma Massimina Roma... Nun se po senti... È come dire Caserta è Napoli. Con quegli acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arrivano Napoli, arrivano i milioni provenienti dalla Champions Il Napoli Online Coronavirus, Napoli tra le città più colpite. In Campania 138 nuovi casi

Il contagio, di ritorno o meno, non si ferma in Campania, facendo salire il numero dei positivi in un solo giorno a 138, il più alto della giornata a livello nazionale dopo il Lazio che giunge a 143 e ...

Calciomercato Napoli, De Laurentiis conferma i big: rinnova Zielinski

Il Napoli non pensa solo alle cessioni ma si concentra anche sulle conferme. De Laurentiis ieri ha annunciato il rinnovo di uno dei perni del club, segno di una società che non cede alle richieste dei ...

Il contagio, di ritorno o meno, non si ferma in Campania, facendo salire il numero dei positivi in un solo giorno a 138, il più alto della giornata a livello nazionale dopo il Lazio che giunge a 143 e ...Il Napoli non pensa solo alle cessioni ma si concentra anche sulle conferme. De Laurentiis ieri ha annunciato il rinnovo di uno dei perni del club, segno di una società che non cede alle richieste dei ...