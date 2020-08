Khrzhanovskij e la caccia agli intellettuali «anticonformisti» (Di giovedì 27 agosto 2020) Maestro del cinema di animazione, il regista russo Andrej Khrzhanovskij, classe 1939, entra a pieno titolo nella categoria del Nuovo cinema per la sua creatività e irriverenza giovanile: The nose or conspiracy of the mavericks (Il naso o la cospirazione degli anticonformisti) è una travolgente opera in tre atti sull’annientamento degli intellettuali scomodi in Urss e in ogni paese che disprezzi l’autonomia degli intellettuali. Gli «anticonformisti», gli artisti «scomodi» viaggiano nella stessa direzione su un aereo (Ejzensteijn, Tonino Guerra e … Continua L'articolo Khrzhanovskij e la caccia agli intellettuali «anticonformisti» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

