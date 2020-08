Inter, in sei nella squadra dell’anno dell’Europa League (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sei giocatori dell’Inter nella squadra dell’anno dell’Europa League A poco meno da una settimana dalla conclusione, l’UEFA ha stilato l’elenco dei 23 giocatori che formano la squadra dell’anno dell’Europa League, che ha visto l’Inter arrendersi in finale al Siviglia. La squadra nerazzurra è rappresentata da sei elementi: Samir Handanovic, Stefan De Vrij, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Nutrita anche la rappresentanza del Siviglia con ben 8 giocatori, 3 per il Manchester United, 2 per il Bayer Leverkusen, 1 a testa per Basilea, Shakhtar Donetsk, Copenaghen e Wolverhampton L'articolo Inter, in sei nella ... Leggi su intermagazine

