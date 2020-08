Il primo agente di Messi rivela: “Per me ha già una squadra: è l’Inter” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lionel Messi, sembra mancare solo l’ufficialità per l’addio al Barcellona. Il fenomeno argentino ha esplicitamente espresso la propria volontà di lasciare il club catalano. Tra le pretendenti in corsa per acquistare la Pulce c’è il Manchester City in pole position. Nelle scorse ore però, una persona molto vicina a Messi, trattasi di Josep Maria Minguella, ha espresso il suo pensiero in maniera piuttosto chiara. L’agente che ha curato gli interessi di Messi all’inizio dell’avventura al Barcellona ha parlato a Cope. “Per me ha già una squadra: l’Inter. In Italia pagano meno tasse e lì c’è anche Cristiano. In Inghilterra però c’è il suo amico Aguero e lì al City c’è ... Leggi su sportface

TuttoMercatoWeb : Messi, addio al Barcellona. Il primo agente: 'Per me ha già una squadra: è l'Inter' - dragonerossoen1 : RT @BombeDiVlad: ?? “Ecco i motivi per cui l’#Inter è in vantaggio” ?? Le parole del primo agente di #Messi #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomer… - _SiGonfiaLaRete : Clamorosa indiscrezione del primo agente che ha curato gli interessi di #Messi - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? “Ecco i motivi per cui l’#Inter è in vantaggio” ?? Le parole del primo agente di #Messi #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomer… - sportface2016 : Il primo agente di #Messi fa sognare i tifosi nerazzurri - #Inter -