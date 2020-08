Ibrahimovic-Milan, c’è l’accordo. Nel week-end la firma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ibrahimovic e il Milan hanno trovato l'accordo per proseguire insieme questo secondo matrimonio in rossonero. Avrà dunque un lieto fine la telenovela legata al rinnovo dello svedese, pronto a firmare il rinnovo con il Diavolo. Ibra rientrerà a Milano nel week-end, sarà allora che verrà messo ufficialmente nero su bianco, ma non ci sono più dubbi: Ibra e il Milan avanti insieme. Lo riporta GdS. caption id="attachment 999045" align="alignnone" width="1024" Ibrahimovic (Getty Images)/caption Ibrahimovic-Milan, c’è l’accordo. Nel week-end la firma ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

