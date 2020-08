Giochiamo a battaglia navale con Erdogan (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Italia gioca a battaglia navale con Erdogan. Non dobbiamo farci troppo impressionare, almeno per quanto ci riguarda, dall’esercitazione militare congiunta cominciata ieri dalle forze navali e aeree di Grecia, Cipro, Francia e Italia nel Mediterraneo orientale. Nella battaglia navale in corso per il gas offshore del Mediterraneo orientale l’Italia ha scelto senza troppo clamore e in maniera quasi sotterranea di mettersi provvisoriamente d’accordo con Erdogan e sfilarsi dai toni più accesi nel confronto ingaggiato con la Turchia dall’asse tra Francia-Grecia-Cipro-Israele-Egitto-Emirati. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

