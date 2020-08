Future USA poco mossi in attesa Opening Bell (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – I Future USA si confermano piatti, prospettando un’altra seduta incerta per Wall Street, che ieri ha mal digerito il dato deludente sulla fiducia dei consumatori USA. Invece, quello sugli ordini di beni durevoli, pubblicato offi, è risultato nettamente superiore alle attese. L’attenzione del mercato, comunque, è già puntata sul meeting in versione “virtuale” dei Jackson Hole, l’appuntamento annuale con i banchieri centrali, da cui potrebbero emergere novità sull’outlook e le strategie della Fed. Il contratto sul Dow Jones segna un -0,08% a 28.170, mentre quello sullo S&P 500 evidenzia un +0,03% a 3.443,88 punti. Il Future sul Nasdaq registra un incremento dello 012% a 11.740,12 punti. Leggi su quifinanza

ansa_economia : Borsa: Europa indecisa con future Usa deboli. Milano sul filo (-0,02%), spread sceso a 143 #ANSA - Benzinga_Italia : #Mercati: #futures #USA e #indici #europei contrastati - fisco24_info : Borsa: Europa indecisa con future Usa deboli: Milano sul filo (-0,02%), spread sceso a 143 - ansa_economia : Borsa: Asia debole, eccezioni Corea e Taiwan. Contrastati i future su europa e Usa #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia debole, eccezioni Corea e Taiwan: Contrastati i future su europa e Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future Usa piatti in attesa dell’avvio di Wall Street Wall Street Italia Future USA poco mossi in attesa Opening Bell

(Teleborsa) - I Future USA si confermano piatti, prospettando un'altra seduta incerta per Wall Street, che ieri ha mal digerito il dato deludente sulla fiducia dei consumatori USA. Invece, quello sugl ...

Future Usa piatti in attesa dell’avvio di Wall Street

In attesa dell’avvio delle contrattazioni a Wall Street i future sugli indici americani sono intorno alla parità. iI contratto sul Dow Jones scivola dello 0,10%, quello sull’S&P500 è piatto mentre il ...

(Teleborsa) - I Future USA si confermano piatti, prospettando un'altra seduta incerta per Wall Street, che ieri ha mal digerito il dato deludente sulla fiducia dei consumatori USA. Invece, quello sugl ...In attesa dell’avvio delle contrattazioni a Wall Street i future sugli indici americani sono intorno alla parità. iI contratto sul Dow Jones scivola dello 0,10%, quello sull’S&P500 è piatto mentre il ...