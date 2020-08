Champions League, sorprese nei preliminari: già eliminati Celtic e Ludogorets (Di mercoledì 26 agosto 2020) Arrivano le prime sorprese nella nuova edizione della Champions League. Salutano precocemente la competizione due club non certo sconosciuti come il Celtic ed il Ludogorets: gli scozzesi sono stati eliminati dal Ferencvaros, mentre i bulgari dal Midtjylland. Fuori anche il Viktoria Plzen, battuto dall’AZ Alkmaar, mentre lo Young Boys in scioltezza sul Klaksvik. L'articolo Champions League, sorprese nei preliminari: già eliminati Celtic e Ludogorets proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

