Calciomercato Crotone – In arrivo Onazi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Crotone – La società calabrese riporta in Italia una vecchia conoscenza del campionato di Serie A Ogenyi Onazi Colpo Crotone per rinforzare il centrocampo Il Crotone mette a segno un ottimo colpo, manca solo l’ufficialità, per rinforzare il suo centrocampo e mettere a disposizione di mister Stroppa l’esperienza di categoria di Onazi. Onazi centrocampista nigeriano, classe 1992, ha già giocato in serie A con la maglia della Lazio tra il 2011 e il 2016. Svincolato dopo le avventure in Turchia con Trabzonspor e Denizlispor è approdato in Calabria per le visite mediche e la firma del contratto. Ogenyi Onazi Centrocampista centrale, giocatore di rottura dotato di tenacia e resistenza che può ... Leggi su giornal

