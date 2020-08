Anche Setien scrive al Barca, chiede notifica esonero (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - Dopo la comunicazione bomba di Leo Messi, un altro burofax è stato recapitato nella sede del Barcellona, Anche se decisamente meno prorompente e minaccioso. Ad inviarlo alla ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Anche Setien Barcellona, non solo Messi: burofax anche da Quique Setien, ecco perché Calciomercato.com Anche Setien scrive al Barca chiedendo la notifica dell'esonero

Dopo la comunicazione bomba di Leo Messi, un altro burofax è stato recapitato nella sede del Barcellona, anche se decisamente meno prorompente e minaccioso. Ad inviarlo alla dirigenza, secondo Cadena ...

