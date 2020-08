Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi contro la chiusura delle discoteche (Di martedì 25 agosto 2020) Lorenzo Riccardi è uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Di recente ha parlato della chiusura delle discoteche, le sue parole nono sono state per nulla apprezzate dagli utenti, che lo hanno duramente criticato. Lorenzo si è fatto conoscere per la sua schiettezza, il ragazzo ha infatti detto sempre ciò che pensava. Anche in questo caso Lorenzo ha espresso il suo pensiero senza però riscuotere un grandeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItalianNavy : Non si ferma l’impegno della #MarinaMilitare nella ricerca e rimozione delle #ecoballe disperse nel Golfo di… - LegaSalvini : Il vicepresidente dell’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria: “Ecco perché donne e uomini della Polizia penitenzia… - GiuliaPlume : RT @trash_italiano: Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Li… - Dodajoya : RT @Mynamei25892973: Le donne in grado di cambiare gli uomini esistono. Si chiamano badanti. -