Silvio Berlusconi negativo al coronavirus: due tamponi dopo l’incontro con Flavio Briatore (Di martedì 25 agosto 2020) Silvio Berlusconi, dopo l’incontro con Flavio Briatore il 12 agosto scorso in Costa Smeralda, si è sottoposto a due tamponi ed entrambi hanno dato risultato negativo al coronavirus. dopo la notizia della positività dell’imprenditore, ricoverato in condizioni “serie” all’ospedale San Raffaele di Milano, fonti vicini al leader di Forza Italia hanno confermato alle agenzie di stampa che Berlusconi non ha contratto il virus. L’ex premier è tornato ad Arcore, come previsto, per continuare a lavorare alla campagna elettorale per le Regionali. Nei giorni scorsi è stato ad Angera, nella sua villa sul Lago Maggiore. Berlusconi aveva trascorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

rtl1025 : ?? Silvio #Berlusconi, a quanto apprende si è sottoposto al doppio tampone per il #COVID19 ed è il risultato negativ… - Corriere : La visita a Berlusconi: «Sono venuto a trovare il mio amico, ti trovo in forma Silvio» - forza_italia : Il centro-destra per vincere, governare, essere credibile deve avere un profilo liberale, cristiano, garantista, eu… - fabio_blob_ : RT @rtl1025: ?? Silvio #Berlusconi, a quanto apprende si è sottoposto al doppio tampone per il #COVID19 ed è il risultato negativo. L'ex pre… - Andyphone : RT @tempoweb: #Berlusconi è negativo al Covid, ha fatto due tamponi dopo l'incontro con l'amico #Briatore #FlavioBriatore #BILLIONAIRE #COV… -