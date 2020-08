Salvini conferma il sì al taglio dei parlamentari: «Io una faccia e quella faccia voglio mantenere coerente» (Di martedì 25 agosto 2020) Come spesso accade in questa lunga estate elettorale, il segretario della Lega è stato ospite – in collegamento – di David Parenzo e Luca Telese a In Onda, su La7. Nel corso della lunga intervista sono stati trattati diversi argomenti: dalla questione migranti alla scuola. Spazio anche al pensiero di Matteo Salvini su taglio parlamentari, con il senatore del Carroccio che ha ribadito il suo sì, e quello del suo partito, al referendum del 20-21 settembre. LEGGI ANCHE > Salvini: «Non mando a scuola mia figlia con plexiglass e mascherina» (ma lo dice da papà) «A parte il fatto che siamo in democrazia e non sono padrone del cervello e del cuore di milioni di italiani, pur rappresentando milioni di italiani – ha esordito Matteo Salvini ... Leggi su giornalettismo

Il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca il governo sulla gestione dei flussi migratori e lo fa con pesanti accuse nei confronti della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Salvini, infatti, ...

Sulla scheda apre Baccelli e chiude Balatri

Il dado è tratto. Dopo la conferma ufficiale dei candidati a sindaco in vista del voto previsto il 20 e 21 settembre a Viareggio, ora si conosce anche l’ordine con cui compariranno sulla scheda eletto ...

