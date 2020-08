Salvini a Napoli: “De Luca show, i campani vogliono cambiare” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Una follia avere un campo rom confinante con un carcere di massima sicurezza” così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in visita al carcere di Secondigliano a Napoli. Arrivato in città intorno alle 10 di questa mattina il capo politico della Lega ha ufficialmente dato il via alla due giorni di visite in campania, previste ben 12 tappe tra oggi e domani. A meno di un mese dalle regionali Salvini arriva in campania dove per la prima volta nella storia la Lega ha una sua lista di candidati per il consiglio regionale. Non mancano commenti negativi nei confronti del Governatore campano, Vincenzo De Luca, che con le sue dirette social durante l’emergenza Covid è diventato tra i politici ... Leggi su anteprima24

