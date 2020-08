Roma nord: rapinano tabaccheria, poi sparano in aria per guadagnarsi la fuga (Di martedì 25 agosto 2020) I tre rapinatori sono stati arrestati dalla polizia Prima la rapina, poi gli spari in aria per guadagnarsi la fuga. E' successo a Vigna Stelluti, nell'area di Roma nord. Tre le persone finite in ... Leggi su romatoday

virginiaraggi : .@Roma è vicina a Verona e alle altre città del nord colpite da un forte nubifragio. Le immagini che vediamo sono s… - virginiaraggi : Non si ferma #StradeNuove, il nostro programma per riqualificare e rendere più sicure le infrastrutture della città… - rtl1025 : ?? E' ricoverata all'Ospedale #Spallanzani di #Roma con polmonite da #Covid_19 una ventenne della zona Nord della Ca… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Roma nord: rapinano tabaccheria, poi sparano in aria per guadagnarsi la fuga - aranciaverde : RT @paolorm2012: Roma nord: rapinano tabaccheria, poi sparano in aria per guadagnarsi la fuga -