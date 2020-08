Quando Briatore raccontava di aver avuto il Covid a dicembre: 'Me lo disse Zangrillo' (Di martedì 25 agosto 2020) nell'ospedale milanese a curarlo c'è il dottor Zangrillo , che qualche mese fa lo aveva già seguito in occasione di un altro ricovero, di cui l'imprenditore e proprietario del Billionaire aveva ... Leggi su leggo

Tommasolabate : La bravura di una persona, non riesco a chiamarla in altri modi, la si misura nell’umana solidarietà con chi soffre… - nicola_pinna : “I virologi ci tengono sotto scacco”, diceva #Briatore il 12 agosto. Questa è l’intervista che gli ho fatto due set… - LaStampa : 'I virologi ci tengono sotto scacco'. #Intervista esclusiva de @LaStampa a Flavio #Briatore il 12 agosto, qualche… - marinellapastor : RT @GetLostInThEcho: Un augurio di pronta guarigione a #Briatore ?? e ricordatevi che quando i Sardi frastimano, frastimano bene?? https://t.… - SchettinoAlbert : RT @GuidoCrosetto: Pare che @Briatore sia stato ricoverato per Covid e che le sue condizioni siano serie. Lo riporta @espressonline. La not… -