Pure Galli smonta i catastrofisti: "Non è come la prima ondata" (Di martedì 25 agosto 2020) Valentina Dardari L’infettivologo ha parlato anche dei giovani: non sviluppano forme gravi ma possono trasmettere il virus agli anziani Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco e professore all’Università di Milano, in una intervista rilasciata al Corriere ha parlato della situazione che l’Italia sta vivendo in queste settimane. "Situazione non paragonabile alla prima ondata" Ha sottolineato che non è paragonabile alla prima grande ondata, “c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”. Gli oltre mille casi degli scorsi giorni quindi non vengono ospedalizzati e riguardano, ... Leggi su ilgiornale

