Milan, incontro con Ramadani. Si è parlato di Rebic e anche di un possibile colpo in difesa (Di martedì 25 agosto 2020) Il Milan lavora con Ramadani. Con il procuratore si è parlato del riscatto di Rebic ma anche di Milenkovic Leggi su 90min

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - marcoconterio : ?? Giornata da non perdere ??? Incontro decisivo #Conte #Zhang. Non è esclusa permanenza, possibili cambi in dirigen… - 2003_manchester : RT @marcoconterio: ?? Giornata da non perdere ??? Incontro decisivo #Conte #Zhang. Non è esclusa permanenza, possibili cambi in dirigenza #I… - lucasfnll : RT @IlFuTiziano: Fratelli, non credete a quelli che vi raccontato che l’incontro di oggi fra #Maldini e #Ramadani sia stato per #Rebic. Del… - oscarvalle1984 : RT @marcoconterio: ?? Giornata da non perdere ??? Incontro decisivo #Conte #Zhang. Non è esclusa permanenza, possibili cambi in dirigenza #I… -