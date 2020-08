Mercato Juventus, destinazione inattesa per Bernardeschi (Di martedì 25 agosto 2020) Mercato Juventus – Federico Bernardeschi potrebbe trasferirsi clamorosamente alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’esterno arriverebbe in Liguria in prestito e la società di Agnellis sarebbe disposta a pagare una fetta dell’ingaggio ( milioni di Euro). L’ex viola dunque non è più nei piani di Andrea Pirlo che in quel ruolo schiererà il neo-acquisto Dejan Kulusevski. Mercato Juventus: Bernardeschi ai saluti Il numero 33 bianconero, inoltre, è richiesto sia dalla Roma che dall’Atletico Madrid ma, al momento, le offerte non soddisfano la dirigenza torinese. Leggi anche:Juventus, senti Sconcerti: “Chiesa? Non è tra i piani della Fiorentina” Sembra essere anche ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : ??'#Dybala non è sul mercato' ???#Juve, la conferenza di #Pirlo LIVE - Gazzetta_it : Juve, Andrea #Pirlo si presenta così: 'Dybala non è mai stato sul mercato' - marcoconterio : ?? Giornata da non perdere ??? Incontro decisivo #Conte #Zhang. Non è esclusa permanenza, possibili cambi in dirigen… - marcosolinaaas : RT @CalcioPillole: Andrea #Pirlo toglie Paulo #Dybala dal mercato. “Paulo non è mai stato un problema, non è mai stato sul mercato, per me… - CalcioPillole : Andrea #Pirlo toglie Paulo #Dybala dal mercato. “Paulo non è mai stato un problema, non è mai stato sul mercato, p… -