Maltempo Veneto, Generali attiva protocollo intervento “Qui per voi” (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Veneto, ormai da giorni, nella morsa del Maltempo che ha causato gravi danni a Verona, Vicenza e Padova: Generali Country Italia interviene a sostegno della Regione e in particolare delle città più colpite. “Per una celere gestione dei sinistri, precisa la nota, le Compagnie che operano in Italia – Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e Genertel hanno, sin da subito, attivato gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi catastrofali “Generali Qui per Voi” e messo a disposizione degli agenti e dei clienti, danneggiati dal Maltempo, il numero verde 800.867.222 dedicato alle informazioni e alle denunce dei sinistri. Sin dalle prime ore dell’accaduto – conclude la nota – ... Leggi su quifinanza

