Juventus, Pirlo annuncia: «Higuain andrà via subito. E’ fuori dal progetto» (Di martedì 25 agosto 2020) Il neo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha annunciato nel corso della conferenza stampa che Higuain andrà via dal club bianconero Gonzalo Higuain andrà via dalla Juventus nel corso di questa estate. Lo ha annunciato il neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, proprio nel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta nel pomeriggio. Ecco le parole pronunciate dall’allenatore sull’attaccante argentino: «Abbiamo deciso insieme con Gonzalo Higuain che lascerà il club quest’estate. E’ fuori dal progetto e noi siamo pronti a lasciarlo andare via». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : Mister Pirlo e il suo staff al #JMedical ?? #ForzaJuve #FinoAllaFine ?? ?? - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Pirlo con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium! LIVE su @JuventusTV… - forumJuventus : ?? Juve, le prime immagini del ritiro bianconero ??? Domani alle 15 conferenza di Pirlo ?? - Mediagol : #Juventus, Pirlo si presenta: 'Non ho avuto tempo per pensare, porterò entusiasmo. CR7? Ci siamo parlati'… - StefaniaStefyss : RT @ClaudioZuliani: Prima conferenza stampa @Pirlo_official perfetta : Eleganza , precisione, convinzione,padronanza. Un calcio di moviment… -