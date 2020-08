“Il colore viola” diventerà un musical: a dirigerlo sarà il regista ghanese Blitz Bazawule (Di martedì 25 agosto 2020) Il colore viola sta per tingere ancora il piccolo schermo. Come riporta il sito Deadline, il regista ghanese Blitz Bazawule – condirettore del film musical e album visivo Black is King di Beyoncé – è stato ingaggiato dalla Warner Bros per dirigere la versione musical del film del 1985, a sua volta basato sul romanzo del 1982 di Alice Walker. Blitz Bazawule, regista della versione musical de Il colore viola Il libro, ambientato in America durante la prima metà del ventesimo secolo, vinse nel 1983 il Premio Pulitzer per la narrativa ed il National Book Award. La traduzione dell’opera avvenne in 25 lingue, per un totale di 5 milioni di ... Leggi su iodonna

