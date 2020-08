Germania, calo del Pil inferiore alle stime nel secondo trimestre 2020: -9,7%. Ma resta il dato peggiore dal 1970 (Di martedì 25 agosto 2020) È un crollo del Pil inferiore alle stime quello registrato in Germania nel secondo trimestre 2020, cioè nel periodo più grave della pandemia. Il prodotto interno lordo tedesco è calato del 9,7% secondo i dati aggiornati da Destatis, l’istituto di statistica di Berlino, dopo l’adeguamento per le variazioni di prezzo, stagionali e di calendario. La previsione iniziale degli esperti parlava di una riduzione a doppia cifra (-10,1%), mentre su base annua si registra una variazione del -11,3%. L’istituto segnala comunque che si tratta del calo più forte dal 1970 (cioè da quanto sono iniziati i calcoli trimestrali del Pil), ben peggiore rispetto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

È un crollo del Pil inferiore alle stime quello registrato in Germania nel secondo trimestre 2020, cioè nel periodo più grave della pandemia. Il prodotto interno lordo tedesco è calato del 9,7% second ...