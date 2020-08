Friedrich Nietzsche: la vita del filosofo (Di martedì 25 agosto 2020) Oggi ricorre l’anniversario della morte di Friedrich Nietzsche. filosofo amato, criticato, complesso, d’impatto, non compreso ma fondamentale riferimento per tutto il pensiero contemporaneo. Proponiamo un piccolo viaggio nella sua vita, pendolo che oscillava tra colpi di genio e fragilità incomprese. Friedrich Nietzsche: vita e scritti Il filosofo nacque a Rocken, Lipsia, il 15 ottobre 1844. … Leggi su periodicodaily

RS091667 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1900 m. Friedrich Nietzsche, filosofo La sua eredità intellettuale condizionerà gran parte del '900,… - RIndrio : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1900 m. Friedrich Nietzsche, filosofo La sua eredità intellettuale condizionerà gran parte del '900,… - germanshepard8 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1900 m. Friedrich Nietzsche, filosofo La sua eredità intellettuale condizionerà gran parte del '900,… - amatorosalia1 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1900 m. Friedrich Nietzsche, filosofo La sua eredità intellettuale condizionerà gran parte del '900,… - DublencoIgor : RT @Matty18233: Esistono spiriti liberi, audaci, che vorrebbero nascondere e negare di essere cuori infranti, superbi, immedicabili; e talv… -

Ultime Notizie dalla rete : Friedrich Nietzsche

Il Sussidiario.net

Era il 25 agosto 1900 quando Friedrich Nietzsche moriva in preda ad una polmonite, solo ultima di una lunghissima sfilza di infermità, demenze e crolli psichici al termine di una vita breve ma molto i ...I segni di Aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario e costituiscono il cosiddetto “triangolo dell’aria”. Nel cerchio zodiacale l’Aria è il terzo dei quattro elementi mentre in natura è il secondo per pe ...