Covid, Briatore positivo: pochi giorni fa l’incontro con Berlusconi senza mascherina (Di martedì 25 agosto 2020) C’è anche Silvio Berlusconi tra le persone entrare in contatto con Flavio Briatore nei giorni scorsi. L’imprenditore è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele a Milano. Covid, Briatore positivo: pochi giorni fa l’incontro con Berlusconi senza mascherina Alla vigilia di Ferragosto era andato a Villa Certosa dal Cavaliere. … L'articolo Covid, Briatore positivo: pochi giorni fa l’incontro con Berlusconi senza mascherina Teleclubitalia notizie ... Leggi su teleclubitalia

