Barrette proteiche ritirate, Esselunga le richiama per rischio salmonella (Di martedì 25 agosto 2020) Richiami alimentari: Esselunga ha annunciato ritiro dagli scaffali di alcuni lotti di un prodotto ad alto consumo. Di cosa si tratta? Fonte PixabayLa nota catena di supermercati Esselunga ha preso un provvedimento abbastanza importante. Ha deciso di ritirare dagli scaffali dei propri esercizi una serie di lotti di Barrette proteiche per via di un rischio microbiologico. Un richiamo reso necessario in seguito ad alcuni controlli che hanno portato alla luce il sospetto rischio salmonella nel prodotto. Nello specifico ad essere sotto la lente di ingrandimento sono le Barrette a marchio EAT NATURAL (confezionato nel Regno Unito) al gusto noci del Brasile, uvetta sultanina e con arachidi, vendute in confezioni da 50 g e in un ... Leggi su chenews

