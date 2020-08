Accordo Napoli Pd-M5S, Terra: “Ecco l’inciucio, meritiamo di meglio” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Quello che sta succedendo in Campania ha dell’incredibile. Da un anno PD e 5 Stelle governano assieme “per il bene del paese”. Vogliono così tanto il nostro bene che speravano di candidarsi tutti insieme appassionatamente anche al governo regionale, ma alla fine De Luca si è messo di traverso coi suoi lanciafiamme e i suoi appalti per Ospedali fantasma e quindi l’Accordo è saltato. Si tratta di un vero e proprio patto di desistenza: in Campania si lascia vincere De Luca, con una candidatura debole come quella di Valeria Ciarambino, già sconfitta cinque anni fa e praticamente inesistente per tutta la durata dell mandato di opposizione in regione. Le due forze politiche vanno però ancora d’amore e d’Accordo: e infatti, ... Leggi su anteprima24

Lo afferma la stessa compagnia di navigazione. L' uomo era a bordo della "Laurana" che effettua corse sulla linea Milazzo-Eolie-Napoli MILAZZO (Messina) - «Un marittimo febbricitante, componente dell’ ...

Serie A | Napoli, Zielinski ha rinnovato: parola di ADL

Serie A, nel Napoli che sta faticando a Castel Di Sangro ci sono notizie èpositive, come il rinnovop (ampiamente annunciato) di Zielinski Il Napoli ha cominciato a lavorare sul praton di Castel Di San ...

