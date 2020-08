Usain Bolt positivo al Covid-19 e in isolamento (Di lunedì 24 agosto 2020) Usain Bolt è positivo al Covid-19. A comunicarlo è stata la stampa giamaicana che ha sottolineato che il primatista del mondo di 100 e 200 metri, attualmente in isolamento, abbia festeggiato i suoi 34 anni insieme ad alcuni calciatori. Alla festa avrebbero partecipato anche Raheem Sterling del Manchester City e Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Leggi su sportface

