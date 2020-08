Tuttosport: Izzo sogna di giocare nel Napoli (Di lunedì 24 agosto 2020) Armando Izzo avrebbe chiesto di essere ceduto. Inizialmente sul giocatore c’era l’Inter ma se come sembra Conte non dovesse continuare alla guida dei nerazzurri, facilmente non ci sarebbe spazio per una difesa a tre e l’interesse per il difensore calerebbe. Restano vive altre piste, come riporta Tuttosport, come l’Atalanta e la Fiorentina ma il sogno del giocatore è quello di giocare nel Napoli, per il quale Izzo è tuttora un rimpianto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: Izzo sogna di giocare nel Napoli L’Inter si sta tirando indietro dalla corsa al giocatore, per il quale… - news24_napoli : Napoli, acquisto a sorpresa in difesa? TuttoSport: “Izzo sogna la maglia… - BertonYoni : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, Izzo sogna il Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, Izzo sogna il Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, Izzo sogna il Napoli -