Tiziano Ferro, il dolore del cantante: “Ricoverato con poche speranze” (Di lunedì 24 agosto 2020) Notte di grande apprensione per Tiziano Ferro, che via social ha parlato ai suoi fan del difficile momento che sta attraversando lontano dai riflettori. Su Facebook e Instagram lo sfogo dell’artista: “L’abbiamo ricoverato d’urgenza, operazione difficile e con poche speranze“. Tiziano Ferro, lo sfogo del cantante sui social Sono ore difficili per Tiziano Ferro, alle prese con la paura per un delicato intervento chirurgico al suo adorato Beau, il cane inseparabile che i fan hanno imparato a conoscere attraverso tanti dolci scatti dell’artista sui social. Il cantante si è sfogato dopo una notte insonne, nell’attesa di avere qualche notizia sull’esito dell’operazione ... Leggi su thesocialpost

