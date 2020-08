Thiago Silva: "Sto parlando con la Fiorentina, ma non ho firmato" (Di lunedì 24 agosto 2020) PARIGI, Francia, - All'indomani della sconfitta nella finale di Champions League, Thiago Silva si guarda intorno per capire il proprio futuro: " E' stata la mia ultima partita con il Psg , sognavo di ... Leggi su corrieredellosport

La notizia l'ha data lui stesso. Nel classico round di interviste del post-partita, in un momento critico come quello di una Champions League assaporata ed invece svanita - forse definitivamente visti ...PARIGI (Francia) - Thiago Silva, corteggiatissimo dalla Fiorentina, cerca di fare chiarezza sul proprio futuro, lontano da Parigi per la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain: "E' stat ...