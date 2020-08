Rita Dalla Chiesa ricorda su TvBlog Arrigo Levi: "Una delle menti più libere del giornalismo italiano" (Di lunedì 24 agosto 2020) Scorrere la carriera di Arrigo Levi, scomparso oggi all'età di 94 anni a Roma, è un avvicendarsi di incarichi e step professionali davvero importanti e prestigiosi. Nato a Modena nel 1926, lascia il nostro paese per sfuggire alle persecuzioni delle leggi razziali. In Argentina dove si era trasferito si avvicina al mondo del giornalismo collaborando con il giornale "L'Italia libera" del Partito d'Azione. Tornato in Italia poi è un susseguirsi di lavori presso tante testate, fra le quali "Unità Democratica", "La Gazzetta di Modena", poi a Londra collabora con la BBC, quindi le corrispondenze per "La Gazzetta del popolo", "Corriere d'informazione", "Corriere della sera" e "Il Giorno".Arriva alla "Stampa" nel 1969 per diventarne poi direttore, quindi "Times", il ritorno al "Corriere della sera" ... Leggi su blogo

