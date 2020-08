Previsioni Meteo Toscana: oggi pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle zone interne (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. oggi in mattinata nuvoloso sulle province centro settentrionali con locali piogge in Appennino, parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle zone interne, in particolare quelle centro meridionali e in Appennino. Venti: deboli da nord-est nelle zone interne, da nord-ovest moderati sulla costa. Mari: mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in diminuzione nelle ... Leggi su meteoweb.eu

