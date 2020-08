Meteo Lungo termine: fine Agosto con brutta BURRASCA (Di lunedì 24 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Siamo proiettati verso i primi giorni di settembre, ovvero verso l’inizio dell’autunno Meteorologico, e i modelli matematici di previsione continuano a sostenere variazioni Meteo climatiche importanti. Variazioni che potrebbero aprire le porte a un periodo nettamente più dinamico e che potrebbe sfociare in un pesante break rinfrescante e temporalesco. Anzi, potrebbe rappresentare una prima, imponente crisi della bella stagione e se la ferita mediterranea dovesse realmente aprirsi potrebbe sancire il lento decadimento dell’Estate. Diciamo che se la view degli autorevoli centri di calcolo internazionali dovesse trovare riscontro nella realtà dei fatti, andremmo incontro a un periodo segnato probabilmente da un potente break stagionale. Break che, se ci ... Leggi su meteogiornale

