Mauro Icardi, la notte della doppia delusione: il Psg perde la Champions, lui non vede il campo (Di lunedì 24 agosto 2020) Le telecamere lo hanno cercato più volte: sguardo fisso verso i suoi compagni, il resto del volto coperto dalla mascherina. Mauro Icardi la sua prima finale di Champions League l’ha vissuta così, soffrendo seduto in panchina: il suo Psg è stato sconfitto per 1-0 dal Bayern Monaco e lui ha messo piede in campo solo nel riscaldamento. La beffa è arrivata nei minuti finali: con i suoi compagni che tentavano l’ultimo arrembaggio alla ricerca di un gol, in teoria la specialità dell’argentino, mister Tuchel ha preferito comunque Choupo-Moting all’ex Inter. Per Icardi il primo anno al Psg non è stato deludente: in Ligue 1 20 partite e 12 gol, in Champions 7 presenze e 5 reti. Numeri sufficienti, ma lontani anni luce da chi ... Leggi su ilfattoquotidiano

