Ligue 1, il Psg chiede di spostare la partita contro il Lens (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Psg ha da poco concluso la stagione. E’ vero che la Ligue 1 è stata sospesa ed il club francese ha giocato poche partite ufficiali negli ultimi mesi, ma a distanza di pochi giorni è chiamato a scendere in campo per l’inizio del nuovo campionato. Il torneo francese è già partito ufficialmente e sabato sera la squadra di Tuchel dovrebbe esordire in casa del Lens per la seconda giornata. La squadra avrà solo sei giorni di riposo, il Psg è preoccupato e secondo quanto riporta Telefoot, avrebbe chiesto alla Lega calcio francese di posticipare. Si tratta di una situazione paradossale con il club che sta valutando la situazione in panchina e potrebbe cambiare allenatore. La risposta sul rinvio è attesa a stretto giro di posta.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Ligue1, il #Psg chiede di spostare la partita contro il Lens - - ItaSportPress : PSG, Kimpembe: 'Orgoglioso del gruppo, sono arrabbiato... al 90%' - - DqvidMC : Anche quest'anno c'è stata la riconferma: Serie A: Juventus (difesa a 4) Premier League: Liverpool ( difesa a 4) Li… - NandoPiscopo1 : @RobiRobigno @jeanpauldl1998 @acmilan É una situazione strana... Ad esempio (ok lione e psg che avevano la cl) ho v… - revue2presse : CORRIERE DELLO SPORT -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Psg A sei giorni dalla finale, l'esordio in Ligue 1: il PSG chiede di spostare la sfida col Lens TUTTO mercato WEB Ceferin: 'Milan e City esclusi e salvati dal Tas? Regole FPF da cambiare, Uefa pronta ad agire contro grandi club. Final 8 e Var...'

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha concesso una lunga intervista a L'Equipe: le sue dichiarazioni. CHAMPIONS DAVVERO APERTA A TUTTI O SOLO A CLUB RIC ...

THEREAU, Diventa tifoso del Bayern per una notte

La rivalità tra Marsiglia e Paris Saint-Germain in Francia è tra le più sentite dell'intera Ligue 1. Tanto che ieri sera, al fischio finale della Champions che ha visto i parigini perdere contro il Ba ...

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha concesso una lunga intervista a L'Equipe: le sue dichiarazioni. CHAMPIONS DAVVERO APERTA A TUTTI O SOLO A CLUB RIC ...La rivalità tra Marsiglia e Paris Saint-Germain in Francia è tra le più sentite dell'intera Ligue 1. Tanto che ieri sera, al fischio finale della Champions che ha visto i parigini perdere contro il Ba ...